28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 28 декабря подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,001 до Br1,9727 (27 декабря - Br1,9717 за $1).
Евро стал дороже на Br0,0139, его курс составил Br2,3553 (27 декабря - Br2,3414 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,001 до Br3,4279 за 100 российских рублей (27 декабря - Br3,4289 за 100 российских рублей).-0-
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