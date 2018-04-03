3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 3 апреля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0085 до Br1,9593 (2 апреля - Br1,9508 за $1).
Курс евро вырос на Br0,0105 и составляет Br2,4137 (2 апреля - Br2,4032 за 1 евро).
Российский рубль подешевел на Br0,0006 до Br3,4037 за 100 российских рублей (2 апреля - Br3,4043 за 100 российских рублей).-0-
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