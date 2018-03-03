3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 3 марта подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0016 до Br1,9611 (2 марта - Br1,9595 за $1).

Курс евро повысился на Br0,0122 и составляет Br2,4154 (2 марта - Br2,4032 за 1 евро).

Российский рубль стал дешевле на Br0,0049 до Br3,455 за 100 российских рублей (2 марта - Br3,4599 за 100 российских рублей).-0-

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