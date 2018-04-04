4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 4 апреля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0075 до Br1,9668 (3 апреля - Br1,9593 за $1).

Курс евро вырос на Br0,0003 и составляет Br2,414 (3 апреля - Br2,4137 за 1 евро).

Российский рубль подешевел на Br0,0004 до Br3,4033 за 100 российских рублей (3 апреля - Br3,4037 за 100 российских рублей).-0-

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