4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 4 октября подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0174 и составляет Br2,1508 (3 октября - Br2,1334 за $1).

Евро подорожал на Br0,0018 до Br2,4708 (3 октября - Br2,469 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0098 до Br3,2502 за 100 российских рублей (3 октября - Br3,26 за 100 российских рублей).-0-

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