5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 5 апреля подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0031 до Br1,9637 (4 апреля - Br1,9668 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0059 и составляет Br2,4081 (4 апреля - Br2,414 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,0062 до Br3,4095 за 100 российских рублей (4 апреля - Br3,4033 за 100 российских рублей).-0-

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