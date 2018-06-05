5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 5 июня подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0008 до Br2,0052 (4 июня - Br2,0044 за $1).
Евро подорожал на Br0,0001 и стоит Br2,3458 (4 июня - Br2,3457 за 1 евро).
Курс российского рубля стал ниже на Br0,0032 до Br3,2349 за 100 российских рублей (4 июня - Br3,2381 за 100 российских рублей).-0-
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