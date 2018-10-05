5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 5 октября подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0048 и составляет Br2,1556 (4 октября - Br2,1508 за $1).

Евро подорожал на Br0,0083 до Br2,4791 (4 октября - Br2,4708 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0116 до Br3,2386 за 100 российских рублей (4 октября - Br3,2502 за 100 российских рублей).-0-

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