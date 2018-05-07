7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 7 мая подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0049 до Br2,0185 (4 мая - Br2,0234 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0134 и стоит Br2,4079 (4 мая - Br2,4213 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0172 до Br3,2162 за 100 российских рублей (4 мая - Br3,199 за 100 российских рублей).-0-

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