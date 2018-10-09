Доллар и евро на торгах 8 октября подешевели, российский рубль подорожал

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 9 октября подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0043 и составляет Br2,1537 (8 октября - Br2,158 за $1).

Евро подешевел на Br0,0087 до Br2,4711 (8 октября - Br2,4798 за 1 евро).

Курс российского рубля повысился на Br0,0192 до Br3,2414 за 100 российских рублей (8 октября - Br3,2222 за 100 российских рублей).-0-

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