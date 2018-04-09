9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 9 апреля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,012 до Br1,9757 (6 апреля - Br1,9637 за $1).
Евро подорожал на Br0,022 и составляет Br2,4227 (6 апреля - Br2,4007 за 1 евро).
Российский рубль стал дешевле на Br0,0355 до Br3,359 за 100 российских рублей (6 апреля - Br3,3945 за 100 российских рублей).-0-
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