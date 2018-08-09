9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 9 августа подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0336 и стоит Br2,0446 (8 августа - Br2,011 за $1).
Евро подорожал на Br0,038 до Br2,3707 (8 августа - Br2,3327 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0587 до Br3,0962 за 100 российских рублей (8 августа - Br3,1549 за 100 российских рублей).-0-
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