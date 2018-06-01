1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 1 июня подешевели, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,003 до Br2,0093 (31 мая - Br2,0123 за $1).

Евро подорожал на Br0,0085 и стоит Br2,3453 (31 мая - Br2,3538 за 1 евро).

Курс российского рубля стал ниже на Br0,0097 до Br3,2325 за 100 российских рублей (31 мая - Br3,2422 за 100 российских рублей).-0-

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