1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 1 ноября подешевели, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0005 и составляет Br2,1191 (31 октября - Br2,1196 за $1).
Евро подорожал на Br0,002 до Br2,4085 (31 октября - Br2,4065 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0003 до Br3,2305 за 100 российских рублей (31 октября - Br3,2308 за 100 российских рублей).-0-
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