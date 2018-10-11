11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 11 октября подешевели, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0029 и составляет Br2,1424 (10 октября - Br2,1453 за $1).
Евро подорожал на Br0,0115 до Br2,4738 (10 октября - Br2,4623 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0295 до Br3,2122 за 100 российских рублей (10 октября - Br3,2417 за 100 российских рублей).-0-
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