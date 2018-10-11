Доллар и российский рубль на торгах 11 октября подешевели, евро подорожал

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
11 октября 2018, Чт
+14°C
Облачно с прояснениями EUR 2.4738
USD 2.1424
RUB 3.2122
Главное
Михаил Бабич и Александр Лукашенко Лукашенко рассчитывает на расцвет белорусско-российских отношений в период работы Бабича
Президент
V Форум регионов Беларуси и России: ФОТО
Экономика
Белорусские переработчики заключили договоры на поставку в Россию продукции на $123 млн
Экономика
"Удача в придачу!" едет на гастроли! Розыгрыш 89-го тура игры "Удача в придачу!" пройдет сегодня в Могилеве!
Общество
В Беларуси начата оценка экономической политики поддержки малого и среднего предпринимательства
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Издана книга о межрегиональном взаимодействии Беларуси и России
16:32 Общество
Стратегию инновационного развития необходимо разработать в Союзном государстве - Шумилин
16:32 Общество
Экспозиция "Сергей Войцеховский. Генерал двух армий" откроется 16 октября в музее истории ВОВ
16:31 Культура
Игрок ФК "Крумкачы" задержан по подозрению в распространении наркотиков
16:23 Происшествия
Беларусь и США проведут 12 октября в Минске диалог по правам человека
16:21 Политика
Орден Матери среди минчанок все чаще получают работающие женщины
16:18 Регионы
Инфекционное отделение после капремонта открыли в Новолукомле
16:14 Регионы
Сочинские поручения президентов России и Беларуси выполнены - Бабич
16:14 Политика
Беларусь и Россия подписали балансы о поставках продукции АПК на 2019 год
16:11 Экономика
РЕПОРТАЖ: Иностранные журналисты посетили БелАЭС
16:07 Общество
Система аккредитации Беларуси признана соответствующей международным требованиям
15:56 Экономика
Финальная версия песни Даниэля Ястремского "Time" доступна для прослушивания и скачивания
15:52 Культура
Любительское рыболовство запретят на участках Немана и Августовского канала с 15 октября
15:41 Регионы
Юные белорусы могут пригласить мам на бесплатные экскурсии в Национальный исторический музей
15:36 Культура
Россия заинтересована в недорогих белорусских лекарствах - Малашко
15:24 Экономика
Пассажиропоток Национального аэропорта Минск с начала года увеличился на 9,2%
15:18 Общество
Белорусские переработчики заключили договоры на поставку в Россию продукции на $123 млн
15:15 Экономика
V Форум регионов Беларуси и России: ФОТО
15:15 Экономика
Форвард "Шахтера" Виктор Бовбель приглашен в ХК "Динамо-Минск"
15:14 Спорт
Беларусь и Карелия разрабатывают план развития сотрудничества на 2019-2021 годы
15:09 Экономика
Все новости
Темы
Форум регионов Беларуси и России Форум регионов Беларуси и России
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Детское "Евровидение-2018" Детское "Евровидение-2018"
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Доллар и российский рубль на торгах 11 октября подешевели, евро подорожал

Экономика 11.10.2018 | 13:24
Ситуация на валютном рынке Новости темы Ситуация на валютном рынке
Другие темы

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 11 октября подешевели, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0029 и составляет Br2,1424 (10 октября - Br2,1453 за $1).

Евро подорожал на Br0,0115 до Br2,4738 (10 октября - Br2,4623 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0295 до Br3,2122 за 100 российских рублей (10 октября - Br3,2417 за 100 российских рублей).-0-

Выгодные курсы обмена валют

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
валюта, курсы валют
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4738 BYN 2.465 BYN 2.475 BYN
USD
2.1424 BYN 2.135 BYN 2.139 BYN
RUB
3.2122 BYN 3.21 BYN 3.217 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Сорокина: Всемирная шахматная олимпиада поднимет интерес к этому виду спорта в Беларуси
Все видео

Фотоновости

Участники V Форума регионов Беларуси и России возложили цветы на Буйничском поле
Все фото

Инфографика

V Форум регионов Беларуси и России Главное событие форума - пленарное заседание "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства".
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко рассказал о дружбе с Генеральным секретарем ООН и общих корнях с его заместителем
Лукашенко рассчитывает на расцвет белорусско-российских отношений в период работы Бабича
Лукашенко поздравил митрополита Филарета с 40-летием со дня назначения на Минско-Белорусскую кафедру
Политика
Михаил Бабич. Фото из архива Сочинские поручения президентов России и Беларуси выполнены - Бабич
Беларусь и США проведут 12 октября в Минске диалог по правам человека
Депутаты предлагают Европарламенту пересмотреть подходы к контактам с Беларусью
Происшествия
Фото из архива Гособвинитель просит приговорить военнослужащих из роты Коржича к 4 и 6 годам лишения свободы
Игрок ФК "Крумкачы" задержан по подозрению в распространении наркотиков
Разыскиваемую ляховичскую первокурсницу нашли в Минске
Общество
Михаил Мясникович Белорусы и россияне верят в успех союзного строительства - Мясникович
Издана книга о межрегиональном взаимодействии Беларуси и России
Стратегию инновационного развития необходимо разработать в Союзном государстве - Шумилин
Регионы
Фото из архива В Барановичском госуниверситете запустили бизнес-инкубатор
Орден Матери среди минчанок все чаще получают работающие женщины
Инфекционное отделение после капремонта открыли в Новолукомле
Спорт
Фото НОК Беларуси Дзюдоист Артем Колосов стал двукратным чемпионом ЮОИ в Буэнос-Айресе
Форвард "Шахтера" Виктор Бовбель приглашен в ХК "Динамо-Минск"
Первый Кубок Карпова по шахматам состоится в ноябре в Бресте
Технологии
РЕПОРТАЖ: На Международной выставке в Шанхае Huawei представляет IT-новинки
ICANN проведет сегодня первое в истории обновление криптоключей, возможны сбои в интернете
Функция редактирования отправленных сообщений появилась в Viber
Культура
Скриншот из видео "Гонка континентов" Фильм о БелАЗах завоевал две награды фестиваля корпоративного видео в Каннах
Экспозиция "Сергей Войцеховский. Генерал двух армий" откроется 16 октября в музее истории ВОВ
Финальная версия песни Даниэля Ястремского "Time" доступна для прослушивания и скачивания
В мире
Фото AFP В Иране в ДТП погибли 3 человека, 40 пострадали
Врачи рассказали о состоянии членов экипажа "Союза МС-10"
Экипаж "Союза" приземлился после аварии, космонавты живы - глава Роскосмоса
Калейдоскоп
Аня Чалотра, Фрейя Аллан и Милли Брейди. Фото из аккаунтов соцсетей актрис Netflix утвердил актрис на главные женские роли "Ведьмака"
Тейлор Свифт стала артисткой года
В Англии тюлень захотел поплавать на байдарке с туристами
Газета 7 дней
Алые паруса и законы любви
Беларусь глазами Толочко
«Квест «Маршрут по Беларуси» – это круто!»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Идти в ногу со временем
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Прелести цивилизации, или Жизнь без смога
Віктар ЛОЎГАЧ. Пра гены, карані і дзеясловы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия