12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 12 сентября подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0008 и составляет Br2,1681 (11 сентября - Br2,1673 за $1).

Евро подешевел на Br0,0059 до Br2,5128 (11 сентября - Br2,5187 за 1 евро).

Курс российского рубля повысился на Br0,0163 до Br3,1129 за 100 российских рублей (11 сентября - Br3,0966 за 100 российских рублей).-0-

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