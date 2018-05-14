14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 14 мая подешевели, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0037 до Br2,0003 (11 мая - Br2,004 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0083 и стоит Br2,3953 (11 мая - Br2,387 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,007 до Br3,24 за 100 российских рублей (11 мая - Br3,247 за 100 российских рублей).-0-

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