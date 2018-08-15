15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 15 августа подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0006 и стоит Br2,0548 (14 августа - Br2,0542 за $1).

Евро подешевел на Br0,0143 до Br2,3283 (14 августа - Br2,3426 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0097 до Br3,0865 за 100 российских рублей (14 августа - Br3,0768 за 100 российских рублей).-0-

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