16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 16 августа подешевели, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0015 и стоит Br2,0533 (15 августа - Br2,0548 за $1).
Евро подорожал на Br0,0064 до Br2,3347 (15 августа - Br2,3283 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0156 до Br3,0709 за 100 российских рублей (15 августа - Br3,0865 за 100 российских рублей).-0-
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