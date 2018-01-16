16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 16 января подешевели, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0002 до Br1,9953 (15 января - Br1,9955 за $1).

Евро стал дороже на Br0,004, его курс составил Br2,4414 (15 января - Br2,4374 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0022 до Br3,5381 за 100 российских рублей (15 января - Br3,5403 за 100 российских рублей).-0-

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