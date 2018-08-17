17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 17 августа подешевели, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0025 и стоит Br2,0508 (16 августа - Br2,0533 за $1).

Евро подорожал на Br0,0019 до Br2,3366 (16 августа - Br2,3347 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0099 до Br3,061 за 100 российских рублей (16 августа - Br3,0709 за 100 российских рублей).-0-

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