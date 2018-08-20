Доллар и российский рубль на торгах 17 августа подешевели, евро подорожал

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 20 августа подешевели, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0028 и стоит Br2,048 (17 августа - Br2,0508 за $1).

Евро подорожал на Br0,0005 до Br2,3371 (17 августа - Br2,3366 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0112 до Br3,0498 за 100 российских рублей (17 августа - Br3,061 за 100 российских рублей).-0-

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