Доллар и российский рубль на торгах 19 января подешевели, евро подорожал

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0146 до Br1,9787 (18 января - Br1,9933 за $1).
Евро стал дороже на Br0,0001, его курс составил Br2,4312 (18 января - Br2,4311 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0128 до Br3,4985 за 100 российских рублей (18 января - Br3,5113 за 100 российских рублей).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4312 BYN
|2.422 BYN
|2.432 BYN
|USD
|1.9787 BYN
|1.975 BYN
|1.981 BYN
|RUB
|3.4985 BYN
|3.48 BYN
|3.505 BYN