Доллар и российский рубль на торгах 19 января подешевели, евро подорожал

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0146 до Br1,9787 (18 января - Br1,9933 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0001, его курс составил Br2,4312 (18 января - Br2,4311 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0128 до Br3,4985 за 100 российских рублей (18 января - Br3,5113 за 100 российских рублей).-0-

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