2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 2 апреля ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0007 до Br1,9508 (30 марта - Br1,9501 за $1).
Курс евро вырос на Br0,0007 и составляет Br2,4039 (30 марта - Br2,4032 за 1 евро).
Российский рубль подорожал на Br0,002 до Br3,4043 за 100 российских рублей (30 марта - Br3,4023 за 100 российских рублей).-0-
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