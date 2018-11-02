2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 2 ноября подешевели, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,002 и составляет Br2,1171 (1 ноября - Br2,1191 за $1).

Евро подорожал на Br0,0122 до Br2,4207 (1 ноября - Br2,4085 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0033 до Br3,2272 за 100 российских рублей (1 ноября - Br3,2305 за 100 российских рублей).-0-