2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 2 октября подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,008 и составляет Br2,1237 (1 октября - Br2,1157 за $1).
Евро подешевел на Br0,0061 до Br2,4459 (1 октября - Br2,452 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0248 до Br3,2497 за 100 российских рублей (1 октября - Br3,2249 за 100 российских рублей).-0-
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