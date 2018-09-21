21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 21 сентября подешевели, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0096 и составляет Br2,0788 (20 сентября - Br2,0884 за $1).

Евро подорожал на Br0,0064 до Br2,45 (20 сентября - Br2,4436 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0064 до Br3,1389 за 100 российских рублей (20 сентября - Br3,1453 за 100 российских рублей).-0-

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