21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 24 сентября подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0032 и составляет Br2,082 (21 сентября - Br2,0788 за $1).

Евро подешевел на Br0,0012 до Br2,4488 (21 сентября - Br2,45 за 1 евро).

Курс российского рубля повысился на Br0,0118 до Br3,1507 за 100 российских рублей (21 сентября - Br3,1389 за 100 российских рублей).-0-

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