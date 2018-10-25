25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 25 октября подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0038 и составляет Br2,1094 (24 октября - Br2,1056 за $1).

Евро подешевел на Br0,0009 до Br2,4058 (24 октября - Br2,4067 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,006 до Br3,2133 за 100 российских рублей (24 октября - Br3,2073 за 100 российских рублей).-0-

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