26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 26 октября подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0015 и составляет Br2,1109 (25 октября - Br2,1094 за $1).
Евро подешевел на Br0,0061 до Br2,3997 (25 октября - Br2,4058 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0032 до Br3,2165 за 100 российских рублей (25 октября - Br3,2133 за 100 российских рублей).-0-
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