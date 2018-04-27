27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 27 апреля подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0019 до Br2,0094 (26 апреля - Br2,0075 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0182 и стоит Br2,4264 (26 апреля - Br2,4446 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0045 до Br3,2056 за 100 российских рублей (26 апреля - Br3,2011 за 100 российских рублей).-0-

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