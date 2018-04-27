27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 27 апреля подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0019 до Br2,0094 (26 апреля - Br2,0075 за $1).
Евро стал дешевле на Br0,0182 и стоит Br2,4264 (26 апреля - Br2,4446 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0045 до Br3,2056 за 100 российских рублей (26 апреля - Br3,2011 за 100 российских рублей).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4264 BYN
|2.423 BYN
|2.431 BYN
|USD
|2.0094 BYN
|2.005 BYN
|2.008 BYN
|RUB
|3.2056 BYN
|3.197 BYN
|3.21 BYN