27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 27 июля подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0029 и стоит Br1,9922 (26 июля - Br1,9893 за $1).
Евро подешевел на Br0,0118 до Br2,32 (26 июля - Br2,3318 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0034 до Br3,1638 за 100 российских рублей (26 июля - Br3,1604 за 100 российских рублей).-0-
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