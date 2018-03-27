27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 27 марта подешевели, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,001 до Br1,9464 (26 марта - Br1,9474 за $1).

Курс евро вырос на Br0,0103 и составляет Br2,4217 (26 марта - Br2,4114 за 1 евро).

Российский рубль подешевел на Br0,0134 до Br3,4046 за 100 российских рублей (26 марта - Br3,418 за 100 российских рублей).-0-

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