28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 28 сентября подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0034 и составляет Br2,1121 (27 сентября - Br2,1087 за $1).

Евро подешевел на Br0,0122 до Br2,4537 (27 сентября - Br2,4659 за 1 евро).

Курс российского рубля повысился на Br0,0111 до Br3,2187 за 100 российских рублей (27 сентября - Br3,2076 за 100 российских рублей).-0-

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