29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 29 мая подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,019 до Br2,0207 (28 мая - Br2,0017 за $1).
Евро подешевел на Br0,0077 и стоит Br2,3389 (28 мая - Br2,3466 за 1 евро).
Курс российского рубля стал выше на Br0,0048 до Br3,2261 за 100 российских рублей (28 мая - Br3,2213 за 100 российских рублей).-0-
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