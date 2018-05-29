29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 29 мая подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,019 до Br2,0207 (28 мая - Br2,0017 за $1).

Евро подешевел на Br0,0077 и стоит Br2,3389 (28 мая - Br2,3466 за 1 евро).

Курс российского рубля стал выше на Br0,0048 до Br3,2261 за 100 российских рублей (28 мая - Br3,2213 за 100 российских рублей).-0-

Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах