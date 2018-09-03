3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 3 сентября подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0047 и составляет Br2,0886 (31 августа - Br2,0839 за $1).
Евро подешевел на Br0,0102 до Br2,4218 (31 августа - Br2,432 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0176 до Br3,0794 за 100 российских рублей (31 августа - Br3,0618 за 100 российских рублей).-0-
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