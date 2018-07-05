5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 5 июля подешевели, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0054 и стоит Br1,9892 (4 июля - Br1,9946 за $1).
Евро подорожал на Br0,002 до Br2,3255 (4 июля - Br2,3235 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0086 до Br3,1438 за 100 российских рублей (4 июля - Br3,1524 за 100 российских рублей).-0-
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