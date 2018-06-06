6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 6 июня подешевели, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0037 до Br2,0015 (5 июня - Br2,0052 за $1).
Евро подорожал на Br0,0077 и стоит Br2,3535 (5 июня - Br2,3458 за 1 евро).
Курс российского рубля стал ниже на Br0,0105 до Br 3,2244 за 100 российских рублей (5 июня - Br3,2349 за 100 российских рублей).-0-
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