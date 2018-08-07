7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 7 августа подешевели, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0008 и стоит Br2,0117 (6 августа - Br2,0125 за $1).
Евро подорожал на Br0,001 до Br2,3279 (6 августа - Br2,3269 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0036 до Br3,1653 за 100 российских рублей (6 августа - Br3,1689 за 100 российских рублей).-0-
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