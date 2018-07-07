Доллар и российский рубль на торгах 7 июля подешевели, евро подорожал

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 7 июля подешевели, евро незначительно подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0057 и стоит Br1,9802 (6 июля - Br1,9859 за $1).
Евро подорожал на Br0,0002 до Br2,3248 (6 июля - Br2,3246 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0019 до Br3,1428 за 100 российских рублей (6 июля - Br3,1447 за 100 российских рублей).-0-
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