Доллар и российский рубль на торгах 7 июля подешевели, евро подорожал

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 7 июля подешевели, евро незначительно подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0057 и стоит Br1,9802 (6 июля - Br1,9859 за $1).

Евро подорожал на Br0,0002 до Br2,3248 (6 июля - Br2,3246 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0019 до Br3,1428 за 100 российских рублей (6 июля - Br3,1447 за 100 российских рублей).-0-

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