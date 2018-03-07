7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 7 марта подешевели, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,006 до Br1,9589 (6 марта - Br1,9649 за $1).
Курс евро вырос на Br0,0078 и составляет Br2,4314 (6 марта - Br2,4236 за 1 евро).
Российский рубль подешевел на Br0,0261 до Br3,4482 за 100 российских рублей (6 марта - Br3,4743 за 100 российских рублей).-0-
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