1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 1 августа подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0039 и стоит Br1,9892 (31 июля - Br1,9853 за $1).
Евро подешевел на Br0,0019 до Br2,3248 (31 июля - Br2,3267 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,004 до Br3,1796 за 100 российских рублей (31 июля - Br3,1836 за 100 российских рублей).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3248 BYN
|2.318 BYN
|2.325 BYN
|USD
|1.9892 BYN
|1.986 BYN
|1.99 BYN
|RUB
|3.1796 BYN
|3.16 BYN
|3.178 BYN