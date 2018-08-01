1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 1 августа подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0039 и стоит Br1,9892 (31 июля - Br1,9853 за $1).

Евро подешевел на Br0,0019 до Br2,3248 (31 июля - Br2,3267 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,004 до Br3,1796 за 100 российских рублей (31 июля - Br3,1836 за 100 российских рублей).-0-

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