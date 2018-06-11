11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 11 июня подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0044 до Br1,9972 (8 июня - Br2,0016 за $1).

Евро подорожал на Br0,001 и стоит Br2,3562 (8 июня - Br2,3552 за 1 евро).

Курс российского рубля стал выше на Br0,0114 до Br3,2041 за 100 российских рублей (8 июня - Br3,1927 за 100 российских рублей).-0-

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