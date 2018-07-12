12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 12 июля подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0007 и стоит Br1,97 (11 июля - Br1,9693 за $1).
Евро подешевел на Br0,007 до Br2,3012 (11 июля - Br2,3082 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0008 до Br3,168 за 100 российских рублей (11 июля - Br3,1688 за 100 российских рублей).-0-
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