13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 13 июля подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0006 и стоит Br1,9706 (12 июля - Br1,97 за $1).

Евро подешевел на Br0,0114 до Br2,2898 (12 июля - Br2,3012 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0048 до Br3,1632 за 100 российских рублей (12 июля - Br3,168 за 100 российских рублей).-0-

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