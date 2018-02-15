15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 15 февраля подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0184 до Br1,9717 (14 февраля - Br1,9901 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0014 и составляет Br2,4632 (14 февраля - Br2,4618 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0271 до Br3,4831 за 100 российских рублей (14 февраля - Br3,456 за 100 российских рублей).-0-

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