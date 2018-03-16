16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 16 марта подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0043 до Br1,9624 (15 марта - Br1,9581 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0032 и составляет Br2,4171 (15 марта - Br2,4203 за 1 евро).

Российский рубль подешевел на Br0,0221 до Br3,4133 за 100 российских рублей (15 марта - Br3,4354 за 100 российских рублей).-0-

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