18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 18 июля подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,012 и стоит Br1,9886 (17 июля - Br1,9766 за $1).

Евро подешевел на Br0,0063 до Br2,312 (17 июля - Br2,3183 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0043 до Br3,1609 за 100 российских рублей (17 июля - Br3,1652 за 100 российских рублей).-0-

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