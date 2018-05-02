2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 2 мая подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0187 до Br2,0187 (28 апреля - Br2 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0005 и стоит 2,4253 (28 апреля - Br2,4258 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0375 до Br3,1837 за 100 российских рублей (28 апреля - Br3,2212 за 100 российских рублей).-0-

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