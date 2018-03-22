22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 22 марта подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,014 до Br1,9483 (21 марта - Br1,9623 за $1).

Курс евро вырос на Br0,0002 и составляет Br2,4088 (21 марта - Br2,4086 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,0164 до Br3,4285 за 100 российских рублей (21 марта - Br3,4121 за 100 российских рублей).-0-

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